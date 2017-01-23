Сенаторы США хотят представить законопроект, который не позволит Д.Трампу снять санкции с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Группа американских сенаторов, которая состоит как из представителей Демократической партии, так и республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России. Об этом в интервью ABC News сообщил лидер демократов в сенате Чак Шумер, передает УНН.
По его словам, законодатели опасаются, что администрация Д.Трампа может отменить санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений со стороны России.
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"Если мы отменим санкции, то мы скажем России: "Давайте, продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Это даст такой же сигнал Китаю и Ирану. Это будет ужасно", - сказал Ч.Шумер.
По его словам, документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ранее оба они критиковали риторику Д.Трампа относительно России. Как ожидается, законопроект будет внесен в конгресс на следующей неделе.
Как сообщал УНН, советник Д.Трампа не исключил возможности для США и РФ договориться.