Дж.Байден на Давоському форумі закликав підтримувати Україну у боротьбі з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Віце-президент США Джо Байден заявив про необхідність вставати на захист принципів територіальної цілісності та суверенітету країн, а для цього, поміж іншого, він закликав підтримувати Україну у її конфлікті з Росією. Про це він сказав під час свого виступу на Давоському економічному форумі, передає УНН.
“Ми маємо продовжувати захищати основні норми сучасних націй — принципів територіальної цілісності, свободи судноплавства і національного суверенітету. Захищати право всіх націй робити свої власні рішення та самим вибирати союзи”, — сказав Дж.Байден.
Щоб досягти цієї цілі, Дж.Байден зазначив, що необхідно зміцнювати енергетичну незалежність Європи, щоб країни не були об’єктами маніпуляцій ззовні. Також необхідно покращувати кібербезпеку та боротися з дезінформацією, щоб запобігати несанкціонованому спотворенню демократичних процесів.
“І єдиним найбільшим оплотом для нашого трансатлантичного партнерства є непохитна прихильність Сполучених Штатів до всіх наших союзників по НАТО. Напад на одного є нападом на всіх. Це ніколи не може бути поставленим під сумнів. І ми повинні продовжувати підтримувати Україну, яка чинить опір російській агресії та йде по своєму європейському шляху”, — підсумував він.
Як повідомляв УНН, віце-президент США Джозеф Байден на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком 16 січня заявив, що санкції проти Росії повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні.