Дж.Байден на Давосском форуме призвал поддерживать Украину в борьбе с Россией

"Мы должны продолжать защищать основные нормы современных наций - принципов территориальной целостности, свободы судоходства и национального суверенитета. Защищать право всех наций делать свои собственные решения и самим выбирать союзы", - сказал Дж.Байден.

Чтобы достичь этой цели, Дж.Байден отметил, что необходимо укреплять энергетическую независимость Европы, чтобы страны не были объектами манипуляций извне. Также необходимо улучшать кибербезопасность и бороться с дезинформацией, чтобы предотвращать несанкционированное искажение демократических процессов.

"И единственным крупнейшим оплотом для нашего трансатлантического партнерства является непоколебимая приверженность Соединенных Штатов ко всем нашим союзникам по НАТО. Нападение на одного является нападением на всех. Это никогда не может быть поставлено под сомнение. И мы должны продолжать поддерживать Украину, которая сопротивляется российской агрессии и идет по своему европейскому пути", - подытожил он.

Как сообщал УНН, вице-президент США Джозеф Байден на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко 16 января заявил, что санкции против России должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине.