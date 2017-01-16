Санкції проти Росії мають залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні – Дж.Байден

“Разом з нашими партнерами з Євросоюзу і Великою Сімкою ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжитися, аж доки Росія повністю не виконає свої зобов’язання за мінськими домовленостями, а санкції проти Росії, пов’язані з Кримом, повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні”, — наголосив він.