Санкції проти Росії мають залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні – Дж.Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Санкції проти Росії повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні. Про це сьогодні заявив віце-президент США Джозеф Байден на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
“Разом з нашими партнерами з Євросоюзу і Великою Сімкою ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжитися, аж доки Росія повністю не виконає свої зобов’язання за мінськими домовленостями, а санкції проти Росії, пов’язані з Кримом, повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні”, — наголосив він.