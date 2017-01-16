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Санкції проти Росії мають залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні – Дж.Байден

Київ • УНН

 • 8474 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Санкції проти Росії повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні. Про це сьогодні заявив віце-президент США Джозеф Байден на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.

“Разом з нашими партнерами з Євросоюзу і Великою Сімкою ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжитися, аж доки Росія повністю не виконає свої зобов’язання за мінськими домовленостями, а санкції проти Росії, пов’язані з Кримом, повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні”, — наголосив він.

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