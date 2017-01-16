Санкции против России должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине - Дж.Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Санкции против России должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине. Об этом сегодня заявил вице-президент США Джозеф Байден на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и Большой семеркой мы дали понять, что санкции должны продолжиться, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по минскими договоренностям, а санкции против России, связанные с Крымом, должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине ", - подчеркнул он.