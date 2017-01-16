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Д.Трамп має намір домовитися з Росією про скорочення ядерної зброї

Д.Трамп має намір домовитися з Росією про скорочення ядерної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп заявив про наміри вирішити питання, що стосується глобального скорочення ядерного озброєння США і Росії, передає УНН з посиланням на The Times.

“Одна річ, я думаю, ядерна зброя має бути скороченою і суттєво скороченою,” — сказав Д.Трамп, відповідаючи на питання журналіста про майбутні переговори Росії і Сполучених Штатів з ядерного роззброєння.

“Прямо зараз Росія сильно страждає через санкції, але я думаю, що може щось вийти, щоб багато людей опинилися у виграші,” — повідомив він.

Магнат зізнався, що довіряє і президенту РФ Володимиру Путіну, і канцлеру ФРН Ангелі Меркель, але не знає, як довго це триватиме.

“Перш за все, я довіряю обом, але подивимося, як довго це триватиме,” — зазначив Д.Трамп. “Можливо, це взагалі довго тривати не буде,” — додав він.

Як повідомляв УНН, у Кремлі заявили, що переговорів про зустріч В.Путіна з Д.Трампом поки не ведеться.

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