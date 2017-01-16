Д.Трамп намерен договориться с Россией о сокращении ядерного оружия

"Одно дело, я думаю, ядерное оружие должно быть сокращено и существенно сокращено", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста о предстоящих переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению.

"Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, но я думаю, что может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше", - сообщил он.

Магнат признался, что доверяет и президенту РФ Владимиру Путину, и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, но не знает, как долго это будет продолжаться.

"Прежде всего, я доверяю обоим, но посмотрим, как долго это будет продолжаться", - отметил Д.Трамп. "Возможно, это вообще долго продолжаться не будет", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Кремле заявили, что переговоры о встрече Путина с Д.Трампа пока не ведутся.