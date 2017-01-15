У Кремлі заявили, що переговорів про зустріч В.Путіна з Д.Трампом поки не ведеться

“Поки ніяких переговорів про зустріч немає”, — сказав Д.Пєсков.

Як повідомляв УНН, раніше з'явилась інформацію про можливу зустріч Д.Трампа і В.Путіна у столиці Ісландії Рейк'явік через кілька тижнів після вступу на посаду президента США.

Однак пізніше оточення Д.Трампа спростувало повідомлення ЗМІ про цю зустріч.