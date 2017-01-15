ЗМІ: в оточенні Д.Трампа спростували інформацію про можливу зустріч з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Оточення обраного президента США Дональда Трампа спростувало повідомлення ЗМІ про зустрічі майбутнього американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним, яку нібито планувалося провести в Рейк'явіку після вступу республіканця на посаду. Про це повідомило агентство Bloomberg, передає УНН.
Раніше в неділю газета The Sunday Times повідомила, що обраний президент США хотів би зустрітися з російським лідером в Рейк'явіку через кілька тижнів після вступу на посаду. За інформацією видання,під час можливих переговорів Д.Трамп планує почати роботу над угодою щодо обмеження ядерних озброєнь.
Москва, як стверджує The Sunday Times, має намір погодитися на саміт двох лідерів.
Глава МЗС Ісландії Гудлейгур Тор Тордарсон, за даними газети Morgunblaðið, вже заявив про готовність влади країни допомогти в організації переговорів.
Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп хотів би зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Рейк'явіку через кілька тижнів після вступу на посаду.