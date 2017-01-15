ЗМІ: Д.Трамп хотів би зустрітися з Путіним в Рейк'явіку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп хотів би зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Рейк'явіку через кілька тижнів після вступу на посаду, передає УНН з посиланням на The Sunday Times.
“Трамп і члени його команди сказали британським офіційним особам, що під час їх першої зарубіжної поїздки відбудеться зустріч з російським лідером, і найбільш прийнятний варіант для організації переговорів наддержав, як і три десятиліття тому — ісландська столиця”, — йдеться в статті.
“У спробі перезавантажити відносини Заходу з Кремлем, Трамп почне працювати над угодою щодо обмеження ядерних озброєнь”, — зазначено в повіломленні.
“Джерела, які обговорювали ці плани з офіційними особами в російському посольстві в Лондоні, кажуть, що Москва має намір погодитися на саміт двох лідерів”, — йдеться в повідомленні.
Ісландія готова брати участь в організації зустрічі В.Путіна і Д.Трампа, яка може відбутися в Рейк’явіку.
“Уряд Ісландії поки не отримував запиту щодо цієї зустрічі. Якщо офіційні особи у Вашингтоні звернуться до ісландського уряду з формальним проханням організувати зустріч на вищому рівні в Рейк’явіку, ми сприймемо її позитивно і перетворимо це в наш внесок у поліпшення відносин між США і Росієюі”, — заявив глава МЗС країни Гудлейгура Тора Тордарсона.