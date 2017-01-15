СМИ: Д.Трамп хотел бы встретиться с Путиным в Рейкьявике
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике через несколько недель после вступления в должность, передает УНН со ссылкой на The Sunday Times.
"Трамп и члены его команды сказали британским официальным лицам, что во время их первой зарубежной поездки состоится встреча с российским лидером, и наиболее приемлемый вариант для организации переговоров сверхдержав, как и три десятилетия назад - исландская столица", - говорится в статье.
"В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем, Трамп начнет работать над соглашением об ограничении ядерных вооружений", - говорится в повиломленни.
"Источники, которые обсуждали эти планы с официальными лицами в российском посольстве в Лондоне, говорят, что Москва намерена согласиться на саммит двух лидеров", - говорится в сообщении.
Исландия готова участвовать в организации встречи В.Путина и Д.Трампа, которая может произойти в Рейкьявике.
"Правительство Исландии пока не получало запроса относительно этой встречи. Если официальные лица в Вашингтоне обратятся к исландскому правительству с формальной просьбой организовать встречу на высшем уровне в Рейкьявике, мы воспримем ее положительно и превратим это в наш вклад в улучшение отношений между США и Россией", - заявил глава МИД страны Гудлейгура Тора Тордарсона.