В Кремле заявили, что переговоров о встрече В.Путина с Д.Трампом пока не ведется
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Переговоры о возможной встрече избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пока не ведутся. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Пока никаких переговоров о встрече нет", - сказал Д.Песков.
Как сообщал УНН, ранее появилась информация о возможной встрече Д.Трампа и В.Путина в столице Исландии Рейкьявик через несколько недель после вступления в должность президента США.
Однако позже окружение Д.Трампа опровергло сообщения СМИ об этой встрече.