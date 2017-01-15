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12 марта, 19:49 • 102832 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140487 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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В Кремле заявили, что переговоров о встрече В.Путина с Д.Трампом пока не ведется

В Кремле заявили, что переговоров о встрече В.Путина с Д.Трампом пока не ведется

Киев • УНН

 • 10268 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Переговоры о возможной встрече избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пока не ведутся. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Пока никаких переговоров о встрече нет", - сказал Д.Песков.

Как сообщал УНН, ранее появилась информация о возможной встрече Д.Трампа и В.Путина в столице Исландии Рейкьявик через несколько недель после вступления в должность президента США.

Однако позже окружение Д.Трампа опровергло сообщения СМИ об этой встрече.

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