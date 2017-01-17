Радник Д.Трампа не виключив можливості для США і РФ домовитися

Відповідаючи на запитання, наскільки ефективними були введені США і ЄС санкції щодо РФ, він зауважив, що "санкції в певному сенсі мали зворотний ефект через характер російських людей". "Я думаю, що росіяни готові були б їсти сніг, щоб вижити. У моєму розумінні санкції швидше за все згуртували вашу націю навколо президента", - додав він.

"Що нам зараз треба зробити, це мислити нестандартно. Нам потрібно зробити світ безпечнішим і викорінити радикальний ісламський тероризм, зрозуміти, як збільшити зарплати для робітничого класу. У Росії і США багато спільних завдань. Я вважаю, що санкції були не найкращою річчю, але в той же час дії, вжиті російським урядом, були сприйняті з певним несхваленням в міжнародному співтоваристві. Швидше за все у нас буде можливість сісти знову за стіл переговорів і подивитися, чи не зможемо ми прийти до кращої угоди", - сказав Е.Скарамуччі, відповідаючи на запитання, чи можливе пом'якшення санкцій у перспективі.

За словами Е.Скарамуччі, в обраного президента США Дональда Трампа є "бачення взаємних інтересів" із Росією.

"У нього є бачення взаємних інтересів, і, можливо, через рік відносини з російським народом і російським урядом будуть краще, ніж сьогодні. Я не кажу, що так станеться. Хто знає, які обставини або факти вплинуть на наші відносини, але ми в будь-якому випадку цього хочемо", - сказав радник Д.Трампа.

"У президента (Д.Трампа - ред.) є історична перспектива, він є людиною великого здорового глузду, я думаю, що його позиція полягає в тому, що існують загальні цінності, навколо яких ми можемо об'єднатися", - сказав він, відповідаючи на питання, чи можливе досягнення взаєморозуміння між Росією і США.

При цьому Е.Скарамуччі визнав, що між країнами існують "протиріччя, які ми або повинні врегулювати, або ж ми так і залишимося антагоністами".

Д.Трамп напередодні в інтерв'ю британській газеті Times заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну скасування санкцій в обмін на скорочення ядерного арсеналу.