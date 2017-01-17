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Советник Д.Трампа не исключил возможности для США и РФ договориться

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Скорее всего в России и США будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, удастся ли достичь лучшего соглашения, чем санкции. Об этом заявил в интервью ТАСС советник президента США, финансист Энтони Скарамуччи, передает УНН.

Отвечая на вопрос, насколько эффективными были введенные США и ЕС санкции в отношении РФ, он отметил, что "санкции в определенном смысле имели обратный эффект из-за характера русских людей". "Я думаю, что россияне готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента", - добавил он.

"Что нам сейчас надо сделать — это мыслить нестандартно. Нам нужно сделать мир безопаснее и искоренить радикальный исламский терроризм, понять, как увеличить зарплаты для рабочего класса. У России и США много общих задач. Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью, но в то же время действия, предпринятые российским правительством, были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе. Скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не сможем ли мы прийти к лучшему соглашению.", - сказал Э.Скарамуччи, отвечая на вопрос, возможно ли смягчение санкций в перспективе.

По словам Э.Скарамуччи, у избранного президента США Дональда Трампа есть "видение взаимных интересов" с Россией.

"У него есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с русским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так произойдет. Кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим ", - сказал советник Д.Трамп.

"У президента (Д.Трамп - ред.) есть историческая перспектива, он является человеком большого здравого смысла, я думаю, что его позиция заключается в том, что существуют общие ценности, вокруг которых мы можем объединиться", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли достижение взаимопонимания между Россией и США.

При этом Э.Скарамуччи признал, что между странами существуют "противоречия, которые мы или должны урегулировать, или мы так и останемся антагонистами".

Д.Трамп накануне в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину отмены санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала.

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