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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Д.Маккейн закликав Д.Трампа надати Україні летальну зброю для протистояння агресії з боку РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа надати Україні летальну зброю для протистояння агресії з боку Російської Федерації. Лист розміщений на офіційному сайті сенатора, передає УНН.

Д.Маккейн закликав Д.Трампа надати Україні летальну зброю для протистояння агресії з боку РФ

“Бурхлива кампанія Володимира Путіна дестабілізувати та розділити суверенний народ України не зупиниться до тих пір, поки він не зустріне сильної та рішучої відповіді... я закликаю вас...забезпечити оборонну летальну допомогу Україні, щоб захистити свою територію від подальшого порушення з боку Росії і її сепаратистськими угрупованнями”, — йдеться в заяві.

Крім того, сенатор в своєму зверненні попросив президента США зберегти поточні санкції проти РФ через продовження анексії Криму та бойових дій на Сході України. А також закликав поширити санкції через спроби втручання РФ у вибори президента в США.

“На основі спроби втручання Росії в наші вибори, я закликаю вас розширити нинішні санкції проти Росії”, — додав Д.Маккейн.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

Як повідомляв УНН, Дж.Маккейн висловив сподівання, що Д.Трамп у розмові з В.Путіним покладе край спекуляціям щодо санкцій.

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