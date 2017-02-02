Д.Маккейн призвал Д.Трампа предоставить Украине летальное оружие для противостояния агрессии со стороны РФ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 13217 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 58142 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 18322 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 77084 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 139554 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 140973 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 148011 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158145 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167018 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140182 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 33076 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 30977 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 33961 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 28432 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 18690 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 20112 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 58143 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 215731 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 269674 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 470019 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 36553 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 35918 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 50033 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 71760 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 78674 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Д.Маккейн призвал Д.Трампа предоставить Украине летальное оружие для противостояния агрессии со стороны РФ

Киев • УНН

 • 11870 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие для противостояния агрессии со стороны Российской Федерации. Письмо размещено на официальном сайте сенатора, передает УНН.

Д.Маккейн призвал Д.Трампа предоставить Украине летальное оружие для противостояния агрессии со стороны РФ

"Бурная кампания Владимира Путина дестабилизировать и разделить суверенный народ Украины не остановится до тех пор, пока он не встретит сильного и решительного ответа... я призываю вас... обеспечить оборонительную летальную помощь Украине, чтобы защитить свою территорию от дальнейшего нарушения со стороны России и ее сепаратистскими группировками", - говорится в заявлении.

Кроме того, сенатор в своем обращении попросил президента США сохранить текущие санкции против РФ из-за продолжения аннексии Крыма и боевых действий на Востоке Украины. А также призвал распространить санкции за попытки вмешательства РФ в выборы президента в США.

"На основе попытки вмешательства России в наши выборы, я призываю вас расширить нынешние санкции против России", - добавил Д.Маккейн.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

Как сообщал УНН, Дж.Маккейн выразил надежду, что Д.Трамп в разговоре с В.Путиным положит конец спекуляциям относительно санкций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28