Д.Маккейн призвал Д.Трампа предоставить Украине летальное оружие для противостояния агрессии со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие для противостояния агрессии со стороны Российской Федерации. Письмо размещено на официальном сайте сенатора, передает УНН.
"Бурная кампания Владимира Путина дестабилизировать и разделить суверенный народ Украины не остановится до тех пор, пока он не встретит сильного и решительного ответа... я призываю вас... обеспечить оборонительную летальную помощь Украине, чтобы защитить свою территорию от дальнейшего нарушения со стороны России и ее сепаратистскими группировками", - говорится в заявлении.
Кроме того, сенатор в своем обращении попросил президента США сохранить текущие санкции против РФ из-за продолжения аннексии Крыма и боевых действий на Востоке Украины. А также призвал распространить санкции за попытки вмешательства РФ в выборы президента в США.
"На основе попытки вмешательства России в наши выборы, я призываю вас расширить нынешние санкции против России", - добавил Д.Маккейн.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
Как сообщал УНН, Дж.Маккейн выразил надежду, что Д.Трамп в разговоре с В.Путиным положит конец спекуляциям относительно санкций.