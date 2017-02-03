Дж.Маккейн призвал Д.Трампа предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп должен предоставить правительственным силам Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом заявил глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что Дж.Маккейн обратился к президенту Д.Трампу в письме с просьбой предоставить Украине летальное оружие.
"Переносные комплексы Javelin и контрбатарейное вооружение", - сказал Дж.Маккейн в ответ на вопрос, поставки оружия он имел в виду.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
Как сообщал УНН, Дж.Маккейн выразил надежду, что Д.Трамп в разговоре с В.Путиным положит конец спекуляциям относительно санкций.