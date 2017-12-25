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Javelin уменьшили шансы Путина сделать прорыв в Украине до выборов - WSJ

Киев • УНН

 • 35859 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Решение президента Дональда Трампа о предоставлении противотанковых ракет Javelin в Украине было принято на основе оценки его советников по национальной безопасности, по мнению которых поставки оборонного летального вооружение может увеличить потери России и обеспечить Западу дополнительный рычаг в переговорах о будущем конфликте. Такое мнение выловлено в статье The Wall Street Journal, передает УНН.

Javelin уменьшили шансы Путина сделать прорыв в Украине до выборов - WSJ

Такой шаг также указывает на возможное развитие американо-российских отношений. Хотя Трамп заявляет об улучшении отношений с Москвой, он прислушивается к советникам, которые считают Москву ревизионистской силой, которую нужно сдерживать, говорится в статье.

Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Бридлав поддержал предоставление Украине вооружение.

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"Это - правильное решение. Оно будет эффект, однако, было бы более эффективным, если бы его приняли гораздо раньше ", - отметил он.

Хотя нет Бридлав, ни другие эксперты не утверждают, что "Javelin" будет иметь значительное влияние на расстановку сил в конфликте, они тем не менее считают, что предоставление такого оружия будет сдерживать Россию от дополнительных шагов в Украине из-за увеличения потерь для российских военных.

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"Javelin" сдерживают их, потому что составляют больших риск жертв и потери танков, если они викорситають их для наступления, а Путин уязвим к жертвам", - отметил экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Путин стремится переизбрания на пост президента РФ и пытается играть на националистических настроениях внутри страны, а шансы для него сделать прорыв в течение следующих месяцев является примерным, считают эксперты. Голосование назначено на 18 марта, день, когда Россия будет отмечать незаконную аннексию Крыма, отмечается в статье.

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