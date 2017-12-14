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Javelin для України відтепер офіційно може продавати Канада - канадський депутат

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Внесення урядом Канади України до переліку країн, до яких дозволено експорт зброї, створює передумови до продажу Україні летальних озброєнь включно із протитанковими комплексами Javelin. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив депутат парламенту Канади Джеймс Безан, передає УНН.

"Після цієї ухвали уряду Канада може продавати, чи передавати Україні Javelin", - прокоментував рішення уряду Канади Джеймс Безан.

Канадський парламентар також висловився на підтримку запровадження безвізового режиму для подорожей українців до Канади, відзначивши, що це дозволило би пожвавити бізнес-взаємини між країнами, сприяло би мобільності української молоді та спілкуванню пов'язаних родинними зв'язками громадян України та Канади.

За даними офіційного видання уряду Канади, внесення України до цього списку дозволяє канадським експортерам звертатись до уряду Канади за наданням дозволу на експорт до України певних заборонених видів озброєння та пристроїв.

Неможливо передбачити, скільки запитів на експортні дозволи відповідно до AFCCL буде подано і скільки з них буде задоволено, але потенційні переваги для канадських компаній можуть включати десятки тривалих контрактів на постачання, за якими можуть послідувати контракти на підтримку та ремонт, відзначає видання.

Нагадаємо, Канада наступного року витратить близько 65 млн доларів на оборонну підтримку Україні.

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