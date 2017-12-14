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Javelin для Украины отныне официально может продавать Канада - канадский депутат

Киев  •  УНН

 • 27052 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Внесение правительством Канады Украины в перечень стран, в которые разрешен экспорт оружия, создает предпосылки к продаже Украине летальных вооружений включая противотанковые комплексы Javelin. Об этом в интервью Голосу Америки заявил депутат парламента Канады Джеймс Безан, передает УНН.

"После этого постановления правительства, Канада может продавать, передавать Украине Javelin", - прокомментировал решение правительства Канады Джеймс Безан.

Канадский парламентарий также высказался в поддержку введения безвизового режима для путешествий украинцев в Канаду, отметив, что это позволило бы оживить бизнес-взаимоотношения между странами, способствовало бы мобильности украинской молодежи и общению связанных родственными связями граждан Украины и Канады.

По данным официального издания правительства Канады, внесение Украины в этот список позволяет канадским экспортерам обращаться к правительству Канады за предоставлением разрешения на экспорт в Украину определенных запрещенных видов вооружения и устройств.

Невозможно предсказать, сколько запросов на экспортные разрешения в соответствии с AFCCL будет подано и сколько из них будет удовлетворено, но потенциальные преимущества для канадских компаний могут включать десятки длительных контрактов на поставку, по которым могут последовать контракты на поддержку и ремонт, отмечает издание.

Напомним, Канада следующем году потратит около 65 млн долларов на оборонную поддержку Украины.

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