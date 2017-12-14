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Канада наступного року витратить близько 65 млн доларів на оборонну підтримку Україні

Канада наступного року витратить близько 65 млн доларів на оборонну підтримку Україні

Київ • УНН

 • 18247 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наступного року Канада витратить близько 65 млн канадських долларів на оборонну підтримку Україні. Про це у коментарі УНН розповів посол Канади в Україні Роман Ващук.

“Ми не маємо такого роду програми бюджету, як у Сполучених Штатах, ми маємо програму своєї військової місії, вона продовжує свою дуже активну діяльність. Приблизна вартість їхньої діяльності — близько 45 млн канадських долларів”, — зазначив посол.

За його словами, окрім безпосередньої військової діяльності, Канада також фінансує підтримку кадрової підготовки цивільних безпекових кадрів.

“Ну і наша програма навчання цивільних органів безпеки наших поліцейських — ми маємо близько 20 канадських поліцейських які постійно працюють з нашими українськими колегами, — на рік це також виходить близько 10-12 млн долларів. Це те, що передбачено на наступний, 2018 рік”, — сказав Р.Ващук.

Як повідомляв УНН, Канада додала Україну в перелік країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.

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