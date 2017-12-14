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Канада в следующем году потратит около 65 млн долларов на оборонную поддержку Украине

Канада в следующем году потратит около 65 млн долларов на оборонную поддержку Украине

Киев  •  УНН

 • 18247 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В следующем году Канада потратит около 65 млн канадских долларов на оборонную поддержку Украине. Об этом в комментарии УНН рассказал посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Мы не имеем такого рода программы бюджета, как в Соединенных Штатах, мы имеем программу своей военной миссии, она продолжает свою очень активную деятельность. Приблизительная стоимость их деятельности - около 45 млн канадских долларов", - отметил посол.

По его словам, кроме непосредственной военной деятельности, Канада также финансирует поддержку кадровой подготовки гражданских безопасности кадров.

"Ну и наша программа обучения гражданских органов безопасности наших полицейских - мы имеем около 20 канадских полицейских, которые постоянно работают с нашими украинскими коллегами, - в год это также выходит около 10-12 млн долларов. Это то, что предусмотрено на следующий, 2018 год", - сказал Р.Ващук.

Как сообщал УНН, Канада добавила Украины в перечень стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.

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