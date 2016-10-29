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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Председатель НАПК предложила урегулировать возможность отсрочки на подачу электронной деклараций

Председатель НАПК предложила урегулировать возможность отсрочки на подачу электронной деклараций

Киев • УНН

 • 13043 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Председатель НАПК Наталья Корчак выразила убеждение в том, что закон "О предупреждении коррупции" требует внесения изменений, которые бы регулировали возможность отсрочки подачи деклараций субъектами декларирования по уважительным причинам, в частности, для участников АТО, военнослужащих, государственных служащих, правоохранителей с зоны АТО.

"В ходе продолжающегося процесса электронного декларирования мы увидели "пробелы" действующего ЗУ "О предотвращении коррупции". Сегодня уже очевидно, что есть совершенно объективные трудности с заполнением и представлением деклараций теми субъектами декларирования, которые имеют семьи и имущество на оккупированных территориях, были мобилизованы в ряды ВСУ, находятся в длительных командировках в зоне проведения АТО и т.д.", - отметила Н.Корчак.

Она также добавила, что многие проблемы возникают при представлении деклараций внутренними переселенцами - перемещенными лицами, потерявшими документы на имущество или же имущество. "Для них законодатель не предусмотрел никаких исключений. Согласно "буквы" закона, в случае непредставления декларации или предоставления в декларации данных, которые могут быть расценены как неполные или недостоверные, такие должностные лица потенциально рассматриваются как правонарушители. Ситуация достаточно критическая", - указала председатель НАПК.

"Убеждена в том, что ЗУ "О предупреждении коррупции" требует внесения изменений, которые бы регулировали возможность отсрочки подачи деклараций субъектами декларирования по уважительным причинам. Я говорю, опять же, участников АТО, военнослужащих, государственных служащих, правоохранителей из зоны АТО. Отдельно должны быть урегулированы случаи подачи деклараций внутренними переселенцами, которые не имеют информации о собственном имуществе (или такая информация является частичной), потеряли имущество или документы на него", - отметила Н.Корчак.

Она напомнила, что эти вопросы уже были предметом обсуждения заседаний Национального агентства, проходивших при участии народных депутатов и представителей общественности, но "НАПК тогда обвинили в попытках сорвать е-декларирование".

"Хочу сообщить, что Нацагентством соответствующий законопроект уже разработан. Искренне надеюсь, что нашу законодательную инициативу поддержат народные депутаты из комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Сегодня действительно очень важно защитить тех людей, которые держат оборону на Востоке, вынуждены были покинуть свои дома, и которые сейчас стали заложниками пробелов законодательства", - подытожила Н.Корчак.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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