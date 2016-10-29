Председатель НАПК предложила урегулировать возможность отсрочки на подачу электронной деклараций

"В ходе продолжающегося процесса электронного декларирования мы увидели "пробелы" действующего ЗУ "О предотвращении коррупции". Сегодня уже очевидно, что есть совершенно объективные трудности с заполнением и представлением деклараций теми субъектами декларирования, которые имеют семьи и имущество на оккупированных территориях, были мобилизованы в ряды ВСУ, находятся в длительных командировках в зоне проведения АТО и т.д.", - отметила Н.Корчак.

Она также добавила, что многие проблемы возникают при представлении деклараций внутренними переселенцами - перемещенными лицами, потерявшими документы на имущество или же имущество. "Для них законодатель не предусмотрел никаких исключений. Согласно "буквы" закона, в случае непредставления декларации или предоставления в декларации данных, которые могут быть расценены как неполные или недостоверные, такие должностные лица потенциально рассматриваются как правонарушители. Ситуация достаточно критическая", - указала председатель НАПК.

"Убеждена в том, что ЗУ "О предупреждении коррупции" требует внесения изменений, которые бы регулировали возможность отсрочки подачи деклараций субъектами декларирования по уважительным причинам. Я говорю, опять же, участников АТО, военнослужащих, государственных служащих, правоохранителей из зоны АТО. Отдельно должны быть урегулированы случаи подачи деклараций внутренними переселенцами, которые не имеют информации о собственном имуществе (или такая информация является частичной), потеряли имущество или документы на него", - отметила Н.Корчак.

Она напомнила, что эти вопросы уже были предметом обсуждения заседаний Национального агентства, проходивших при участии народных депутатов и представителей общественности, но "НАПК тогда обвинили в попытках сорвать е-декларирование".

"Хочу сообщить, что Нацагентством соответствующий законопроект уже разработан. Искренне надеюсь, что нашу законодательную инициативу поддержат народные депутаты из комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Сегодня действительно очень важно защитить тех людей, которые держат оборону на Востоке, вынуждены были покинуть свои дома, и которые сейчас стали заложниками пробелов законодательства", - подытожила Н.Корчак.