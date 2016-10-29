Голова НАЗК запропонувала врегулювати можливість відстрочки на подачу е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова НАЗК Наталія Корчак висловила переконання в тому, що закон "Про запобігання корупції" потребує внесення змін, які б регулювали можливість відстрочення подачі декларацій суб’єктами декларування з поважних причин, зокрема, для учасників АТО, військовослужбовців, державних службовців, правоохоронців з зони АТО. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"В ході триваючого процесу електронного декларування ми побачили “прогалини” чинного ЗУ “Про запобігання корупції”. Сьогодні вже очевидно, що є цілковито об’єктивні труднощі із заповненням та поданням декларацій тими суб’єктами декларування, які мають сім’ї та майно на окупованих територіях, були мобілізовані до лав ЗСУ, перебувають у тривалих відрядженнях в зоні проведення АТО, тощо", - зазначила Н.Корчак.
Вона також додала, що чимало проблем виникає при поданні декларацій внутрішніми переселенцями - переміщеними особами, які втратили документи на майно або ж саме майно. "Для них законодавець не передбачив жодних виключень. Відповідно до “букви” закону, у разі неподання декларації чи надання у декларації даних, які можуть бути розцінені як неповні чи недостовірні, такі посадові особи потенційно розглядаються як правопорушники. Ситуація досить критична", - вказала голова НАЗК.
"Переконана в тому, що ЗУ “Про запобігання корупції” потребує внесення змін, які б регулювали можливість відстрочення подачі декларацій суб’єктами декларування з поважних причин. Маю на увазі, знову ж таки, учасників АТО, військовослужбовців, державних службовців, правоохоронців з зони АТО . Окремо повинні бути врегульовані випадки подачі декларацій внутрішніми переселенцями, які не мають інформації про власне майно (або така інформація є частковою), втратили майно чи документи на нього", - наголосила Н.Корчак.
Вона нагадала, що ці питання вже були предметом обговорення засідань Національного агентства, які проходили за участю народних депутатів та представників громадськості, але "НАЗК тоді звинуватили у спробах зірвати е-декларування".
"Хочу повідомити, що Нацагентством відповідний законопроект вже розроблений. Щиро сподіваюся, що нашу законодавчу ініціативу підтримають народні депутати з комітету з питань запобігання та протидії корупції. Сьогодні дійсно надзвичайно важливо захистити тих людей, які тримають оборону на Сході, змушені були залишити свої домівки, і які наразі стали заручниками прогалин законодавства", - підсумувала Н.Корчак.