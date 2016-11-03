Председатель НАПК и посол США обсудили реализацию антикоррупционной политики в Украине

По словам М.Йованович, работа НАПК относительно обнародования электронных деклараций и финансовых отчетов партий является чрезвычайно важной для Украины, поэтому, сохранение и обеспечение независимого функционирования Нацагентства должно быть приоритетом для власти и общества в дальнейшем.

"Ваша деятельность касается очень чувствительных вопросов. Именно поэтому сегодня особым заданием является сохранение независимой работы Национального агентства, которая должна основываться исключительно на законодательных нормах. Только независимая деятельность НАПК сделает невозможным факты обвинений агентства в политической мотивированности решений или проверок, которые в дальнейшем вполне вероятны", - отметила М.Йованович.

Н.Корчак очертила дальнейшие стратегические шаги агентства в направлении проведения антикоррупционной работы и совершенствования ее стратегии. В частности, относительно наработанных агентством законодательных инициатив, международного сотрудничества, внедрения электронного реестра отчетов политпартий, минимизации человеческого фактора в процессе проверок и контроля по декларациям, модернизации программного обеспечения системы электронного декларирования и тому подобное.

Как отмечается, отдельный интерес посла вызвали вопросы гендерной квоты в финансировании партий. М.Йованович положительно оценила проведение Нацагентством консультаций о выделении средств партии "Самопомич", согласно неоднозначности ситуации с несоблюдением гендерной квоты партией на время их выделения.

"Деятельность НАПК показала, что обязанность может трансформироваться в ответственность. Это касается и субъектов декларирования и политических партийных структур в связи с требованием финансовой отчетности. Сегодня закладывается новая культура политической ответственности и прозрачности деятельности публичных политических лиц, которая должна получить оценку общества и привести к значительным изменениям", - подчеркнула Н.Корчак.

Во время встречи были обсуждены также вопросы процедуры проверки деклараций и критерии такой проверки, защиты внесенных данных в реестр деклараций, взаимодействие с экспертной средой, методологической работы Национального агентства.