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Голова НАЗК та посол США обговорили реалізацію антикорупційної політики в Україні

Голова НАЗК та посол США обговорили реалізацію антикорупційної політики в Україні

Київ • УНН

 • 7312 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак та Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович обговорили реалізацію антикорупційної політики в Україні. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

За словами М.Йованович, робота НАЗК щодо оприлюднення електронних декларацій та фінансових звітів партій є надзвичайно важливою для України, відтак, збереження й забезпечення незалежного функціонування Нацагентства має бути пріоритетом для влади й суспільства в подальшому.

“Ваша діяльність стосується дуже чутливих питань. Саме тому на сьогодні особливим завданням є збереження незалежної роботи Національного агентства, яка має ґрунтуватися виключно на законодавчих нормах. Тільки незалежна діяльність НАЗК унеможливить факти звинувачень агентства у політичній вмотивованості рішень чи перевірок, які в подальшому є цілком ймовірними”, — зазначила М.Йованович.

Н.Корчак окреслила подальші стратегічні кроки агентства у напрямі проведення антикорупційної роботи та вдосконалення її стратегії. Зокрема, стосовно напрацьованих агентством законодавчих ініціатив, міжнародної співпраці, запровадження електронного реєстру звітів політпартій, мінімізації людського фактору в процесі перевірок і контролю за деклараціями, модернізації програмного забезпечення системи е-декларування тощо.

Як зазначається, окремий інтерес посла викликало питання гендерної квоти у фінансуванні партій. М.Йованович позитивно оцінила проведення Нацагентством консультацій щодо виділення коштів партії “Самопоміч”, відповідно до неоднозначності ситуації з недотриманням гендерної квоти партією на час їх виділення.

“Діяльність НАЗК показала, що обов’язок може трансформуватися у відповідальність. Це стосується і суб’єктів декларування, і політичних партійних структур у зв’язку з вимогою фінансової звітності. Сьогодні закладається нова культура політичної відповідальності й прозорості діяльності публічних політичних осіб, яка має отримати оцінку суспільства й спричинити значні зміни”, — наголосила Н.Корчак.

Під час зустрічі були обговорені також питання процедури перевірки декларацій та критерії такої перевірки, захисту внесених даних до реєстру декларацій, взаємодії з експертним середовищем, методологічної роботи Національного агентства.

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