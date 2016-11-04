Председатель НАПК сообщила, что в е-декларациях поразило ее больше всего

"На самом деле, меня больше всего поразили не дома в сотни метров, количество картин, бутылок вина, миллионный кэш или даже мощи и собственный храм. Больше всего поразили непонятные для меня, несмотря на хорошее чувство юмора, шутки декларантов. На минутку, шутки народных избранников, которые считают нормой вносить в государственный реестр деклараций абракадабру. Шокирована как уровнем чувства юмора и гражданской позицией относительно проголосованного самими же закона, так и уровнем образованности. На самом деле, демонстрация всей стране деклараций с Николаем или триллионом, это не то, чем должен поражать общество нардеп", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, уже со следующего года НАПК планирует доработать нынешнюю систему электронного декларирования.