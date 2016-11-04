Голова НАЗК повідомила, що в е-деклараціях вразило її найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Недоречні жарти народних обранців у електронних деклараціях набагато більше за мільйонні статки вразили голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Насправді, мене найбільше вразили не будинки у сотні метрів, кількість картин, пляшок вина, мільйонний кеш чи, навіть, мощі і власний храм. Найбільше вразили незрозумілі для мене, попри добре почуття гумору, жарти декларантів. На хвилинку, жарти народних обранців, які вважають за норму вносити до державного реєстру декларацій абракадабру. Шокована як рівнем почуття гумору і громадянською позицією щодо проголосованого самими ж закону, так і рівнем освіченості. Насправді, демонстрація всій країні декларацій з Миколаєм чи трильйоном, це не те, чим має вражати суспільство нардеп", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, вже з наступного року НАЗК планує доопрацювати нинішню систему електронного декларування.