Глава МИД Китая созвонился с представителями Израиля и Палестины: призвал к деэскалации конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные разговоры с представителями Израиля и Палестины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.
Детали
Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры со своими коллегами - министром иностранных дел Палестины Риядом Аль-Малики и главой МИД Израиля Эли Коэном. В ходе переговоров, Ван И заявил, что Пекин обеспокоен эскалацией конфликта и обострением ситуации, а также глубоко опечален большим количеством жертв среди гражданского населения, вызванных конфликтом.
Также глава МИД Поднебесной подчеркнул, что Китай решительно осуждает и выступает против всех действий, которые наносят вред гражданскому населению и призывает к немедленному прекращению огня.
Ван И отметил, что достичь устойчивой безопасности можно придерживаясь направления политического урегулирования.
Цитата
«Решение о создании двух государств» является консенсусом международного сообщества. Мы надеемся, что и Палестина, и Израиль будут исходить из долгосрочных интересов мира и безопасности для нынешнего и будущих поколений, вернутся на правильный путь «двух государств», - заявил Ван И.
Заявления министра МИД Израиля в отчете дипломатического ведомства Китая не приводятся.
В свою очередь главный дипломат Палестины, Рияд Аль-Малики искренне поблагодарил Китай за предоставление экстренной гуманитарной помощи Палестине, а также - «за отстаивание справедливости, чёткий и сильный голос, твёрдую поддержку палестинского народа».
Ранее
УНН сообщал, что Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против призывов ЕС к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке. По мнению главы немецкого МИД, «мир и безопасность для Израиля и палестинцев наступят, только когда будет побежден терроризм».