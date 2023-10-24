Голова МЗС Китаю зідзвонився з представниками Ізраїлю та Палестини: закликав до деескалації конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонні розмови з представниками Ізраїлю та Палестини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки.
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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонні переговори зі своїми колегами - міністром закордонних справ Палестини Ріядом Аль-Малікі та головою МЗС Ізраїлю Елі Коеном. В ході переговорів, Ван Ї заявив, що Пекін стурбований ескалацією конфлікту та загостренням ситуації, а також глибоко засмучений великою кількістю жертв серед цивільного населення, спричинених конфліктом.
Також голова МЗС Піднебесної наголосив, що Китай рішуче засуджує та виступає проти всіх дій, які завдають шкоди цивільному населенню і закликає до негайного припинення вогню.
Ван Ї зазначив, що досягти стійкої безпеки можна дотримуючись напрямку політичного врегулювання.
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«Рішення про створення двох держав» є консенсусом міжнародної спільноти. Ми сподіваємося, що і Палестина, і Ізраїль будуть виходити з довгострокових інтересів миру та безпеки для нинішнього та майбутніх поколінь, повернуться на правильний шлях «двох держав», - заявив Ван Ї.
Заяви міністра МЗС Ізраїлю у звіті дипломатичного відомства Китаю не наводяться.
Своєю чергою головний дипломат Палестини, Ріяд Аль-Малікі щиро подякував Китаю за надання екстреної гуманітарної допомоги Палестині, а також - «за відстоювання справедливості, чіткий і сильний голос, тверду підтримку палестинського народу».
Раніше
УНН повідомляв, що Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти закликів ЄС до гуманітарного припинення вогню на Близькому Сході. На думку очільника німецького МЗС, «мир і безпека для Ізраїлю і палестинців настануть, тільки коли буде переможений тероризм».