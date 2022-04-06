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Глава МИД Израиля упомянул о россии в осуждении военных преступлений после зверств в Буче

Киев • УНН

 • 121860 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в своем резком осуждении военных преступлений во время вторжения россии в Украину, после убийств в Буче на окраине Киева, вспомнил про российские войска, тогда как премьер-министр страны ранее избегал упоминания о рф, пишет УНН.

Глава МИД Израиля упомянул о россии в осуждении военных преступлений после зверств в Буче

Цитата

"В очередной раз великая и могучая страна вторглась в меньшую соседнюю страну без каких-либо оправданий", - написал он в Twitter.

"Снова земля пропитана кровью невинных мирных жителей. Изображения и свидетельства из Украины ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного гражданского населения. Я решительно осуждаю эти военные преступления", - отметил Лапид.

Детали

Как отмечает CNN, как и в случае с вторжением россии в Украину 24 февраля, комментарии Лапида, впервые сделанные во время выступления вместе со своими греческими и кипрскими коллегами, резко контрастировали с комментариями премьер-министра Израиля Нафтали Бенета. Хотя Бенет также осудил убийства в Буче, он не обвинял в этом россию.

Контекст

Израиль — одна из немногих стран, которая поддерживает хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом. "Он особенно опасается огорчать россию, чье благословение необходимо для нанесения ударов по связанным с Ираном целям в Сирии", - отмечает CNN.

5 марта Бенет летал в Москву — в еврейский шабат — на встречу с президентом россии владимиром путиным. С тех пор он провел как минимум три разговора с путиным и полдюжины с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на фоне того, как Израиль пытается выступить посредником между ними и положить конец боевым действиям.

"ем не менее, позиция страны — молчаливая поддержка международных санкций при предоставлении Украине только гуманитарной помощи — подвергается все большему давлению", - замечает CNN.

Обращаясь к израильского парламенту, Кнессету, в прошлом месяце, Зеленский раскритиковал Израиль за то, что он не делает больше, чтобы помочь его стране, предупредив, что ему "придется жить" со своими решениями.

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