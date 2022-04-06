Голова МЗС Ізраїлю згадав про росію у засудженні воєнних злочинів після звірств у Бучі

Цитата

"Вчергове велика і могутня країна вторглася в меншу сусідню країну без жодних виправдань", - написав він у Twitter.

"Знову земля просякнута кров'ю безневинних мирних жителів. Зображення та свідчення з України жахливі. Російські війська скоїли воєнні злочини проти беззахисного цивільного населення. Я рішуче засуджую ці воєнні злочини", - зазначив Лапід.

Деталі

Як зазначає CNN, як і у випадку з вторгненням росії в Україну 24 лютого, коментарі Лапіда, вперше зроблені під час виступу разом зі своїми грецькими та кіпрськими колегами, різко контрастували із коментарями прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета. Хоча Бенетт також засудив убивства у Бучі, він не звинувачував у цьому росію.

Контекст

Ізраїль — одна з небагатьох країн, яка підтримує добрі выдносини і з Москвою, і з Києвом. "Він особливо побоюється засмучувати росію, чиє благословення необхідне для завдання ударів по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії", - відзначає CNN.

5 березня Бенет літав до Москви — у єврейський шабат — на зустріч із президентом росії володимиром путіним. З того часу він провів як мінімум три розмови з путіним та півдюжини з Президентом України Володимиром Зеленським, на тлі того, як Ізраїль намагається виступити посередником між ними та покласти край бойовим діям.

"Тим не менш, позиція країни — мовчазна підтримка міжнародних санкцій при наданні Україні лише гуманітарної допомоги — зазнає дедалі більшого тиску", - зауважує CNN.

Звертаючись до ізраїльського парламенту, Кнесету, минулого місяця, Зеленський розкритикував Ізраїль за те, що він не робить більше, щоб допомогти його країні, попередивши, що йому "доведеться жити" зі своїми рішеннями.