Прем'єр-міністр Ізраїлю засудив різанину у Бучі, не згадавши росію

Ізраїль був стриманий у своїй критиці росії від початку війни, посилаючись на зусилля Беннета за посередництвом у встановленні миру. Ізраїль також хоче тримати відкритими канали для російських військових у Сирії, де він часто завдає повітряних ударів по іранським об'єктам.

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"Ми вражені жахливими видовищами у Бучі – жахливими сценами – і засуджуємо їх. Страждання громадян України є безмірними, і ми робимо все можливе, щоб допомогти", — сказав Беннетт під час телевізійної пресконференції.

Деталі

Події в Бучі викликали розкол у міжпартійній коаліції Беннета. Один ліберальний міністр кабінету назвав убивства військовим злочином росії, а інший правий партнер запропонував прислухатися до контрзвинувачень росії в адресу України.

Додамо

Виявлення вбитих мирних жителів, у багатьох з яких були зав'язані руки, після виведення російських військ із міста викликало всесвітній резонанс. Київ назвав їх свідченням "геноциду". Москва заперечує свою відповідальність.