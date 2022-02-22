Глава МИД Франции заявил об отмене встречи с Лавровым

Детали

"Запланированная на пятницу в Париже встреча министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана и его российского коллеги отменена", цитирует Ле Дриана Le Figaro.

Также издание указывает, что французский министр отметил, что Владимир Путин "больше не уважает подпись России". "Сегодня больше нет правил относительно стабильности и безопасности в Европе. Инструменты, договоры, правовые акты, которые обеспечили стабильность в Европе, - все это устарело", - добавил он.

Дополнение

Встреча должна была состояться после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предложил саммит президентам США и России.

После этого была анонсирована и встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Лаврова - на 24 февраля. Американская сторона отмечала, что она состоится, если не будет российского вторжения в Украину.

Впрочем, 21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины. Его указы предусматривают ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

А уже 22 февраля в МИД РФ указали, что Лавров по-прежнему готов провести переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. С американской стороны никаких комментариев относительно запланированной встречи пока не было.