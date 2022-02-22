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Голова МЗС Франції заявив про скасування зустрічі із Лавровим

Голова МЗС Франції заявив про скасування зустрічі із Лавровим

Київ • УНН

 • 238331 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Запланована на п'ятницю, 25 лютого, зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та його французького колеги Жана-Іва Ле Дріана скасована. Про це заявив сам Ле Дріан у вівторок на пресконференції, цитують його західні ЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Запланована на п'ятницю в Парижі зустріч міністра закордонних справ Жан-Іва Ле Дріана та його російського колеги скасована", цитує Ле Дріана Le Figaro.

Також видання вказує, що французький міністр відзначив, що Володимир Путін "більше не поважає підпис Росії". "Сьогодні більше немає правил щодо стабільності та безпеки в Європі. Інструменти, договори, правові акти, які забезпечили стабільність у Європі, – все це застаріло", – додав він.

Доповнення

Зустріч мала відбутися після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував саміт президентам США та Росії.

Після цього була анонсована і зустріч Держсекретаря США Ентоні Блінкена і голови МЗС РФ Лаврова - на 24 лютого. Американська сторона зазначала, що вона відбудеться, якщо не буде російського вторгнення в Україну.

Утім, 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України. Його укази передбачають введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

А вже 22 лютого у МЗС РФ вказали, що Лавров, як і раніше, готовий провести переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. З американської сторони жодних коментарів щодо запланованої зустрічі наразі не було.

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