Глава МИД Чехии осудил политические преследования в Крыму

"Чешская Республика осуждает преследование по политическим и национальным мотивам людей в Крыму, который мы считаем частью Украины", - написал министр.

Петршичек напомнил, что 75 лет назад более 200 000 крымских татар были депортированы с полуострова советским режимом, десятки тысяч из них умерли. Он констатировал, что сегодня в Крыму людей бросают в тюрьму или заставляют покидать свои дома.

Глава чешского МИД назвал Крым "серой зоной" с точки зрения защиты прав человека и заверил Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, призвав Россию уважать международное право и выполнять обязательства по Минским соглашениями.

Напомним, Петр Порошенко во время реквиема к 75-й годовщине геноцида крымскотатарского народа заявил, что на сегодня в рамках политического и религиозного преследования на оккупированном полуострове лишены свободы 86 человек, более 60 из которых - крымские татары.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма установила организаторов и исполнителей геноцида крымскотатарского народа.