Голова МЗС Чехії засудив політичні переслідування в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек висловив стурбованість політичними переслідуваннями в анексованому Криму. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
"Чеська Республіка засуджує переслідування за політичними та національними мотивами людей в Криму, який ми вважаємо частиною України", - написав міністр.
Петршічек нагадав, що 75 років тому більше 200 000 кримських татар було депортовано з півострова радянським режимом, десятки тисяч з них померли. Він констатував, що сьогодні в Криму людей кидають до в'язниці або змушують залишати свої будинки.
Голова чеського МЗС назвав Крим "сірою зоною" з точки зору захисту прав людини і запевнив Україну в підтримці її суверенітету і територіальної цілісності, закликавши Росію поважати міжнародне право і виконувати зобов'язання по Мінським угодами.
Нагадаємо, Петро Порошенко під час реквієму до 75-их роковин геноциду кримськотатарського народу заявив, що на сьогодні у рамках політичного і релігійного переслідування на окупованому півострові позбавлені волі 86 осіб, більш як 60 з яких – кримські татари.
Як повідомляв УНН, прокуратура Криму встановила організаторів та виконавців геноциду кримськотатарського народу.