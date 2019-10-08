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Глава Минэнерго США опроверг информацию о давлении на Киев в вопросе руководства "Нафтогаза"

Киев • УНН

 • 10737 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министр энергетики США Рик Перри отверг обвинения в том, что он оказывал давление на Украину с целью ввести конкретных лиц в состав правления НАК “Нафтогаз Украины”. Он также добавил, что с его стороны могли предоставляться рекомендации касательно некоторых лиц по просьбе украинского правительства. Об этом Перри заявил на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник, сообщает Reuters, передает УНН.

Глава Минэнерго США опроверг информацию о давлении на Киев в вопросе руководства "Нафтогаза"

Так, по данным издания Associated Press, Перри давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот уволил членов правления “Нафтогаза”, а затем представил список своих советников.

“То, что в истории AP фактически сказано, что мы говорили: „Вы ставите этих людей туда“ — просто не соответствует действительности. Я имею в виду, что это полностью выдуманная история, это лучшее, что можно об этом сказать”, — заявил Перри, и добавил, что “мы давали рекомендации по просьбе украинского правительства, и будем продолжать”.

Также, по данным издания Axios, Трамп заявил республиканцам Палаты о том, что позвонил Зеленскому 25 июля исключительно по просьбе Перри.

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В свою очередь Перри сказал, что раньше он призвал президента США Дональда Трампа поговорить с Зеленским, но только для того, чтобы создать доверие среди американских чиновников о том, что Украина принимает необходимые меры для преодоления коррупции и повышения прозрачности.

“Абсолютно, я несколько раз просил президента: “Господин президент, мы думаем, что в интересах США и Украины, чтобы вы и президент Украины провели разговор, и вы обсудили варианты, которые есть”, — сказал Перри в Вильнюсе.

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В течение июльского звонка Трамп оказывал давление на Зеленского в вопросах расследования против бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Джозефа Байдена и его сына Хантера, согласно стенограмме разговора, который был обнародован администрацией Трампа.

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