Голова Міненерго США спростував інформацію про тиск на Київ у питанні керівництва "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністр енергетики США Рік Перрі відкинув звинувачення у тому, що він чинив тиск на Україну з метою ввести конкретних осіб до складу правління НАК “Нафтогаз Україна”. Він також додав, що з його боку могли надаватися рекомендації щодо деяких осіб на прохання українського уряду. Про це Перрі заявив на пресконференції у Вільнюсі в понеділок, повідомляє Reuters, передає УНН.
Так, за даними видання Associated Press, Перрі тиснув на президента України Володимира Зеленського, щоб той звільнив членів правління “Нафтогазу”, а потім представив список своїх радників.
“Те, що історія AP фактично сказала, що ми говорили: „Ви ставите цих людей туди“ — просто не відповідає дійсності. Я маю на увазі, що це повністю вигадана історія, це найкраще, що можна сказати”, — сказав Перрі, та додав, що “Ми давали рекомендації на прохання українського уряду, і будемо продовжувати”.
Також, за даними видання Axios, Трамп заявив республіканцям Палати про те, що подзвонив до Зеленського 25 липня виключно на прохання Перрі.
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У свою чергу Перрі сказав, що раніше він закликав президента США Дональда Трампа поговорити із Зеленським, але тільки для того, щоб створити довіру серед американських чиновників щодо того, що Україна вживає необхідних заходів для подолання корупції та підвищення прозорості.
“Абсолютно, я кілька разів просив президента: “Пане президенте, ми думаємо, що в інтересах США і України, щоб ви і президент України провели розмову, і ви обговорили варіанти, які є”, — сказав Перрі у Вільнюсі.
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Протягом липневого дзвінка Трамп чинив тиск на Зеленського у питаннях щодо розслідування проти колишнього віцепрезидента США та нинішнього кандидата в президенти Джозефа Байдена та його сина Хантера, згідно зі стенограмою дзвінка, який був оприлюднений адміністрацією Трампа.