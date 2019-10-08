Голова Міненерго США спростував інформацію про тиск на Київ у питанні керівництва "Нафтогазу"

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністр енергетики США Рік Перрі відкинув звинувачення у тому, що він чинив тиск на Україну з метою ввести конкретних осіб до складу правління НАК “Нафтогаз Україна”. Він також додав, що з його боку могли надаватися рекомендації щодо деяких осіб на прохання українського уряду. Про це Перрі заявив на пресконференції у Вільнюсі в понеділок, повідомляє Reuters, передає УНН.