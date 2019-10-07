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AP: прихильники Трампа прагнули до зміни керівництва у "Нафтогаз Україна"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кілька підприємців, що підтримують, в тому числі матеріально, Республіканську партію США, домагалися навесні цього року зміни керівництва української компанії “Нафтогаз” і укладення їй вигідних контрактів з компаніями, контрольованими прихильниками президента США Дональда Трампа. Про це повідомило в неділю агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерела, передає УНН.

AP: прихильники Трампа прагнули до зміни керівництва у "Нафтогаз Україна"

За даними джерел видання, деякі підприємці, які заявляли про свої зв’язки з Трампом і його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані, намагалися домогтися зміни керівництва української компанії. Так, за інформацією джерел агентства, місце голови правління “Нафтогазу” Андрія Коболєва повинен був зайняти директор з інтегрованого газового бізнесу компанії Андрій Фаворов.

Джерела агентства стверджують, що прихильники американського лідера дотримувалися виключно ділових цілей, уникаючи політики. За даними AP, мова йде про американських підприємців Ігоря Фрумана і Лева Парнаса, а також про “нафтового магната” з Флориди по імені Гаррі Сарджінт III.

Попри це, згідно з інформацією, міністр енергетики США Ріком Перрі доклав зусиль, щоб створити більш дружню управлінську команду газової компанії.

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Нагадаємо, у суботу Politico повідомила, що міністр енергетики США Рік Перрі вимагав від українського президента Зеленського покінчити з корупцією, а також розширити наглядову раду НАК “Нафтогаз Україна” і включити в неї більше американців. У травні глава Міненерго замість віце-президента Майкла Пенса очолив американську делегацію на інавгурації українського лідера. При цьому багато американських ЗМІ підкреслюють, що міністр енергетики не просив в української сторони проводити розслідування відносно колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена.

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