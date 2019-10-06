Очільник міненерго США про Україну: Бог — свідок, що жодної згадки про Байдена не було
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що у нього дуже широкі кола знайомств, як і у будь-якого високопосадовця США, але він ніколи не чув, щоб ексвіцепрезидента Джозефа Байдена, або його сина Хантера, згадували в розмовах. Про це він розповів у інтерв’ю для CBN News, передає УНН.
“Це був дуже інтенсивний, дуже цілеспрямований поштовх, щоб змусити Україну очистится від корупції. Це всім добре відомий факт, що це історично корумпована країна, тому ідея була чіткою: якщо ви очистите країну від корупції, то Сполучені Штати будуть готові прийти і допомогти вам”, — пояснив Перрі.
Міністр зазначив, що він не може сказати будь-якій американській компанії йти та інвестувати в Україну допоки там продовжуються "всі ці корупційні схеми".
У свою чергу, Перрі сказав, що він ніколи не чув, щоб хтось згадував у розмовах колишнього віцепрезидента Джозефа Байдена або його сина Хантера.
“Я ніколи не чув і я говорив про це з президентом. У мене була розмова телефоном з (особистим адвокатом президента США Дональда Трампа) Руді Джуліані про це. Я розмовляв з колишнім послом (США в Україні Марі Йованович — ред). Я розмовляв з нинішнім послом (тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор). Я розмовляв зі (спецпредставником Держдепу США по Україні) Куртом Волкером, (послом США у ЄС) Горданом Сондлендом, послом ЄС — кожне ім’я, яке ви бачили в засобах масової інформації. Жодного разу, Бог — мій свідок, жодного разу не було згадано ім’я Байдена — ні колишній віцепрезидент, ні його син ніколи не згадувалися. Про корупцію говорили в країні, але цей термін вживали зазвичай відносно олігархів і того, що у вас є”, — зазначив він.
Міністр сказав, що йому “стало дуже приємно”, коли президент України Володимир Зеленський і його команда взяли публічний вектор розвитку на боротьбу з корупцією та сприяння економічному зростанню країни.
“В колі наших інтересів завжди була і залишається спроба допомогти Україні стати настільки незалежною, наскільки це можливо з енергетичної точки зору. Вони були заручниками росіян через російський газ. Росіяни буквально відключили газ для України, атакували її”, — сказав він.
Тим часом, за повідомленнями ЗМІ, Перрі планує залишити свій пост наступного місяця.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що міністр енергетики США Рік Перрі наполіг, щоб Трамп подзвонив Зеленському.
Нагадаємо, у суботу Politico повідомила, що Перрі вимагав від українського президента Зеленського покінчити з корупцією, а також розширити наглядову раду НАК “Нафтогаз Україна” і включити в неї більше американців. У травні глава Міненерго замість віце-президента Майкла Пенса очолив американську делегацію на інавгурації українського лідера. При цьому багато американських ЗМІ підкреслюють, що міністр енергетики не просив в української сторони проводити розслідування відносно колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена.