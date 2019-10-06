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ЗМІ: голова Міненерго США наполіг, щоб Трамп подзвонив Зеленському

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив республіканцям в Палаті представників Конгресу США, що не хотів проводити в липні телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, і погодився на бесіду тільки на наполегливе прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі. Про це повідомив в суботу новинний портал Axios з посиланням на джерела, знайомі зі змістом закритою телефонної бесіди Трампа і його однопартійців, що відбулася в п’ятницю, передає УНН.

ЗМІ: голова Міненерго США наполіг, щоб Трамп подзвонив Зеленському

“Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити (президенту України Володимиру Зеленському). Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка (Перрі). Щось про завод зі зрідження природного газу (ЗПГ)”, — цитує Трампа джерело порталу.

Говорячи про главу Міненерго США, за даними Axios, глава Білого дому додав: “Більше (інформації) з цього приводу з’явиться в найближчі кілька днів”.

В іншому ж глава вашингтонської адміністрації повторював те ж саме, що і заявляв публічно. Так, він називав дзвінок бездоганним і підкреслював, що не зробив нічого поганого під час бесіди.

На думку порталу, президент, можливо, прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на Перрі, який, за даними ЗМІ, має намір покинути свій пост в листопаді.

Офіційний представник Міністерства енергетики США Шейлін Хайнс частково підтвердила порталу цю інформацію.

“Міністр Перрі повністю підтримував і закликав президента (Трампа) поговорити (по телефону) з новим українським лідером, щоб обговорити питання, пов’язані з енергетичною безпекою та економічним розвитком (України). Він (Перрі) продовжує вважати, що існує значна потреба у зміцненні енергетичної безпеки регіону, і саме тому він прямує до Литви сьогодні (в суботу) ввечері з метою обговорити вирішення цих питань з майже двома десятками представниками енергетичної сфери Європи (в тому числі і з Україною)”, — сказала вона.

Варто відзначити, що, згідно зі стенограмою липневої телефонної розмови, яка була опублікована Білим домом, Зеленський говорив Трампу про покупку американської нафти і бажання працювати з США з питань енергетичної незалежності, однак лідери не обговорювали заводів з виробництва ЗПГ.

Нагадаємо, у суботу Politico повідомила, що Перрі вимагав від українського президента Зеленського покінчити з корупцією, а також розширити наглядову раду НАК “Нафтогаз Україна” і включити в неї більше американців. У травні глава Міненерго замість віце-президента Майкла Пенса очолив американську делегацію на інавгурації українського лідера. При цьому багато американських ЗМІ підкреслюють, що міністр енергетики не просив в української сторони проводити розслідування відносно колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена.

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