СМИ: Трамп позвонил Зеленскому по настоянию главы Минэнерго США

“Мало кто знает, что я даже не хотел звонить (президенту Украины Владимиру Зеленскому). Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика (Перри). Что-то о заводе по сжижению природного газа (СПГ)”, — цитирует Трампа источник портала.

Говоря о главе Минэнерго США, по данным Axios, глава Белого дома добавил: “Больше (информации) по этому поводу появится в ближайшие несколько дней”.

В остальном же глава вашингтонской администрации повторял то же самое, что и заявлял публично. Так, он называл звонок безупречным и подчеркивал, что не сделал ничего плохого во время беседы.

По мнению портала, президент, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенный телефонный разговор или перенести ответственность на Перри, который, по данным СМИ, намерен покинуть свой пост в ноябре.

Официальный представитель Министерства энергетики США Шэйлин Хайнс частично подтвердила портала эту информацию.

“Министр Перри полностью поддерживал и призвал президента (Трампа) поговорить (по телефону) с новым украинским лидером, чтобы обсудить вопросы, связанные с энергетической безопасностью и экономическим развитием (Украины). Он (Перри) продолжает считать, что существует значительная потребность в укреплении энергетической безопасности региона, и именно поэтому он направляется в Литву сегодня (в субботу) вечером с целью обсудить решения этих вопросов с почти двумя десятками представителями энергетической сферы Европы (в том числе и с Украина)”, — сказала она.

Стоит отметить, что, согласно стенограмме июльского телефонного разговора, опубликованной Белым домом, Зеленский говорил Трампу о покупке американской нефти и желание работать с США по вопросам энергетической независимости, однако лидеры не обсуждали заводов по производству СПГ.

Напомним, в субботу Politico сообщила, что Перри требовал от украинского президента Зеленского покончить с коррупцией, а также расширить наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” и включить в нее больше американцев. В мае глава Минэнерго вместо вице-президента Майкла Пенса возглавил американскую делегацию на инаугурации украинского лидера. При этом многие американские СМИ подчеркивают, что министр энергетики не просил у украинской стороны проводить расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.