Politico: міністр енергетики США наполягав на включенні американців у раду Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Міністр енергетики США Рік Перрі закликав президента України викорінити корупцію і підштовхував новий уряд країни до змін у державній нафтогазовій компанії. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання Politico, передає УНН.
Співрозмовники видання сказали, що не мають ніяких покажчиків щодо того, що Перрі прямо закликав українських чиновників провести розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера, що викликало розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа у Палаті представників. Але розповіли про інше.
"Серед іншого Перрі наполягав на тому, щоб українська державна газова компанія "Нафтогаз" розширила свою раду (board), включивши у нього американців, сказали двоє людей, знайомі з цим питанням", - йдеться в статті.
За словами одного з джерел, знайомих з відносинами адміністрації з компанією, серед тих, хто перебував на розгляді на цю роль, були два менеджери з енергетичного сектора з рідного для Перрі штату Техас.
Представник Міністерства енергетики США Шейлін Хайнс заявила, що Перрі порадив розширити склад ради (board). Вона не змогла відразу прокоментувати, чи запропонував Перрі імена для заповнення нових місць.
У виданні нагадали, що Перрі взяв участь в інавгурації Зеленського в Києві замість віце-президента США Майка Пенса у травні.