У США заявили, що на інавгурацію Зеленського могла прибути уп’ятеро більша делегація
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Зі США на інавгурацію президента України Володимира Зеленського приїхала невелика, але дуже значуща група людей. Про це йдеться в заяві міністра енергетики США Ріка Перрі після інавгурації Президента України Володимира Зеленського, опублікованій на сайті Посольства США в Україні, передає УНН.
"Сенаторе, посли – ми маємо невелику, але дуже значущу групу людей зі Сполучених Штатів, які приїхали на цю історичну [подію]... Це вже було сказано кілька разів – якби у нас було трохи більше підготовчого часу, якби ми знали на кілька днів раніше, ми б, мабуть, мали уп’ятеро більшу делегацію", - пояснюється у заяві.
Як повідомляв УНН, США з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим Президентом України. Таким було послання президента США Дональда Трампа для українського колеги Володимира Зеленського.
Нагадаємо, до Києва прибула делегація США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі, що планувала взяти участь в інавгурації Зеленського.
Додамо, що на інавгурації новообраного президента були присутні 5 іноземних президентів і представник Вселенського патріархату.