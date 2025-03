На інавгурацію прибуло 5 іноземних президентів і представник Вселенського патріархату

Крім того, на інавгурацію також завітали голова сенату парламенту Чеської республіки, заступник голови сенату парламенту Республіки Казахстан, віце-президент Туреччини, глава парламенту Азербайджану, заступник прем’єра Білорусі та віце-прем’єри: Румунії, Вірменії, Словаччини та Болгарії.

Участь у інавгурації взяли також чотири іноземні міністри: міністр енергетики США Рік Перрі, міністр оборони Канади Хардж Саджан, міністр з питань Європи Франції та глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч.

Окрім них, участь в інавгурації беруть понад 40 інших високих представників.

Зазначимо, окрім Перрі на інавгурацію прибули спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті Александр Відман та в.о. заступника голови місії посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Також до церемонії долучились віце-президент Єврокомісії Марек Шевчович та помічник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес.

Крім того, на інавгурації присутні представники Чехії, Молдови, Хорватії, Великобританії, Німеччини, Австрії, Словаччини та багатьох інших країн та представник Вселенського Патріархату.

The stage is set for the #inauguration. Delighted to have Foreign Office Minister, Lord Ahmad of Wimbledon representing the UK.