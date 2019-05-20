На инаугурацию прибыло 5 иностранных президентов и представитель Вселенского патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. На церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прибыли президент Латвии Раймонд Вейонис, Литвы - Даля Грибаускайте, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Грузии - Саломе Зурабишвили, и Венгрии - Янош Адер, передает УНН.
Кроме того, инаугурацию также посетили председатель сената парламента Чешской республики, заместитель председателя сената парламента Республики Казахстан, вице-президент Турции, глава парламента Азербайджана, заместитель премьера Беларуси и вице-премьеры Румынии, Армении, Словакии и Болгарии.
Участие в инаугурации приняли также четыре иностранных министра: министр энергетики США Рик Перри, министр обороны Канады Хардж Саджан, министр по вопросам Европы Франции и глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Кроме них, участие в инаугурации принимают более 40 других высоких представителей.
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Отметим, кроме Перри на инаугурацию прибыли спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман и и.о. заместителя главы миссии посольства США в Украине Джозеф Пеннингтон.
Также к церемонии присоединились вице-президент Еврокомиссии Марек Шевчович и помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес.
Кроме того, на инаугурации присутствуют представители Чехии, Молдовы, Хорватии, Великобритании, Германии, Австрии, Словакии и многих других стран и представитель Вселенского Патриархата.
The stage is set for the #inauguration. Delighted to have Foreign Office Minister, Lord Ahmad of Wimbledon representing the UK.