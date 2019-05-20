Делегація США передала послання від президента Трампа для Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. США з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим Президентом України. Таким було послання президента США Дональда Трампа для українського колеги Володимира Зеленського, повідомив у кулуарах парламенту міністр енергетики США Рік Перрі, передає кореспондент УНН.
"США будуть продовжувати підтримувати народ України. Ми будемо з ними у захисті незалежності, у прагненні до свободи і одна з найяскравіших демонстрацій свободи – через свободу економіки", - сказав міністр енергетики США.
"Послання від Америки дуже чітке, президент США Дональд Трамп попросив нас його передати: США разом з народом України, вони з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим Президентом, сподіваємось, і з новим парламентом, щоб побачити світліші дні в майбутньому", - додав він.
Як повідомляв УНН, на інавгурації новообраного президента були присутні 5 іноземних президентів і представник Вселенського патріархату.