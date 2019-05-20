Делегация США передала послание от президента Трампа для Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. США с нетерпением ждут совместной работы с новым Президентом Украины. Таким было послание президента США Дональда Трампа для украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщил в кулуарах парламента министр энергетики США Рик Перри, передает корреспондент УНН.
"США будут продолжать поддерживать народ Украины. Мы будем с ними в защите независимости, в стремлении к свободе и одна из самых ярких демонстраций свободы - за свободу экономики", - сказал министр энергетики США.
"Послание от Америки очень четкое, президент США Дональд Трамп попросил нас его передать США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым Президентом, надеемся, и с новым парламентом, чтобы увидеть светлые дни в будущем", - добавил он.
Как сообщал УНН, на инаугурации новоизбранного президента присутствовали 5 иностранных президентов и представитель Вселенского патриархата.