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Politico: министр энергетики США настаивал на включении американцев в совет Нафтогаза

Киев • УНН

 • 14437 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Министр энергетики США Рик Перри призывал президента Украины искоренить коррупцию и подталкивал новое правительство страны к изменениям в государственной нефтегазовой компании. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico, передает УНН.

Politico: министр энергетики США настаивал на включении американцев в совет Нафтогаза

Собеседники издания сказали, что не имеют никаких указателей на то, что Перри прямо призывал украинских чиновников провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, что вызвало расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в Палате представителей. Но рассказали о другом.

"Среди прочего Перри настаивал на том, чтобы украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" расширила свой совет (board), включив в него американцев, сказали два человека, знакомые с этим вопросом", - говорится в статье.

По словам одного из источников, знакомых с отношениями администрации с компанией, среди тех, кто находился на рассмотрении на эту роль, были два менеджера из энергетического сектора с родного для Перри штата Техас.

Представитель министерства энергетики США Шэйлин Хайнс заявила, что Перри посоветовал расширить состав совета (board). Она не смогла сразу прокомментировать, предложил ли Перри имена для заполнения новых мест.

В издании напомнили, что Перри принял участие в инаугурации Зеленского в Киеве вместо вице-президента США Майка Пенса в мае.

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